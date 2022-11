Ultimi episodi di NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 su Rai2 il 6 novembre | domenica prossima salta la programmazione

(Di domenica 6 novembre 2022)Los13 e6 tornano di nuovo ad occupare lasera su. Il 6andranno in onda dueinediti delle serie tv. Andiamo alle anticipazioni. Si parte dall’o 13×13 diLos, intitolato Un inganno quasi perfetto, di cui vi riportiamo la sinossi: Quando il partner dell’agente del Dipartimento di Giustizia Lance Hamilton viene ucciso, Sam va in missione sotto copertura col nome di “Switch” per trovare il colpevole. Kensi, Deeks, Roundtree e Kilbride collaborano per catturare un ingegnere aerospaziale che ha rubato schemi riservati della Marina. Nel cast diLos13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; ...

NerdPool

... ritenendo plausibile che la stessa si sia resa protagonista di analoghinell'ultimo ...esorta la cittadinanza tutta a prestare massima attenzione a questo particolare fenomeno che negli...Sui dueindagano la polizia e un pool di pm che si occupano di reati connessi al calcio. Per ora le ...scrive dei furti delle auto che hanno interessato i calciatori del Napoli negli... Gli episodi finali di The Walking Dead evidenziano il più grande errore della serie 43' - Gestisce sempre palla la Sampdoria. La Fiorentina attende anche perché spera nelle ripartenze che fin qui si sono dimostrate letali. 40' - Fiorentina che sembra ...Derubricarla a episodio isolato e in un certo senso messo in conto non ... da don Ciotti a Landini, da Fratoianni al primo o ultimo esponente dell’Arci o di qualsiasi altra associazione della società ...