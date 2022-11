Spezia | Gotti | 'Batosta che fa male | meritavamo di più Maldini? Sta crescendo molto'

(Di domenica 6 novembre 2022) Luca, tecnico dello, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan: "Via senza punti, ma come? Senza...

...reagisce alla recente sconfitta con il Torino e torna subito a vincere battendo in casa lo, ... mentre gli uomini di, senza vittorie dal 17 settembre, restano fermi a quota 9 ...728 Il Milan torna al successo anche in campionato: 2 - 1 alloa San Siro , i rossoneri scavalcano l'Atalanta al secondo posto e restano nella scia del ... Diaz e Origi dal 1', mentre...Secondo me c'eravamo guadagnati qualcosa di più". È il rammarico del tecnico dello Spezia Luca Gotti dopo la sconfitta subita all'89' con il Milan. Su Maldini: "Il ragazzo da quando è arrivato sta ...L'allenatore dello Spezia Luca Gotti ha parlato a Sky nel post partita della sfida contro il Milan. Va via senza punti, ma come “Senza punti, così come alla fine della ...