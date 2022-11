Roma - Lazio | il derby si sposta sui social | Alessandro Di Battista festeggia con i figli la vittoria

Queste le parole di Maurizio Sarri, tecnico della, a Dazn, al termine del derby vinto contro la. "L'obiettivo era di attaccarli con gli attaccanti esterni, la partita non è stata di ...José Mourinho non le manda a dire dopo la sconfitta contro la: le dichiarazioni del tecnico dellaJosé Mourinho ha parlato a Dazn dopo. SCONTRI DIRETTI - "Perdiamo immeritatamente. L'Atalanta ha vinto con un tiro in porta, il Napoli con una rete pazzesca e lasenza giocare con un mezzo gol. Ci manca ...Tutti gli Articoli pubblicati su Virgilio Sport nel mese di Febbraio 2020. Consulta l'Archivio completo e trova facilmente ciò che stai cercando - Pagina 65 ...Sacrifico e cuore, la Lazio fa sua la stracittadina numero 179 della storia. Il secondo derby capitolino vinto da Sarri nei confronti di Mourinho, che ai microfoni di Dazn ha spiegato così ...