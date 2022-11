Oroscopo giornaliero | 6 novembre 2022

(Di domenica 6 novembre 2022) La luna in Ariete crea una connessione armoniosa con Saturno in Acquario alle 3:44 del mattino, aiutandoci a chiarire i nostri limiti, stabilire dei confini e concentrarci sulle nostre responsabilità. La luna si mescola con Marte retrogrado in Gemelli alle 9:34, ispirando coraggio e profonda riflessione su ciò che ci motiva. La luna si scontra

Proseguiamo il nostro appuntamentodegli Astri del weekend per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 5 novembre 2022. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circaPaolo Fox, 5 ...Iniziamo il nostro appuntamentodegli Astri per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 3 novembre 2022. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segniPaolo Fox, 3 ...Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox del 6 novembre 2022. L'amatissimo astrologo della Tv italiana è pronto a rivelare come si concluderà questa s ...Oroscopo del 6 novembre 2022, ecco cosa prevedono gli astri per la giornata di domenica. Ecco anche le affinità di coppia ...