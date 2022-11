Maratona di New York 2022 | data | orario e come vederla in tv e streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022) È tutto pronto per ladi New, l’appuntamento più prestigioso della corsa di 42 km, cheogni anno vedrà la propria partenza sul Ponte di Verrazzano con arrivo a Central Park. Un evento che richiama sempre un’incredibile gruppo di appassionati, oltre ai migliori runner professionisti, che si daranno battaglia nella Grande Mela. Ecco quindi tutte le indicazioni per poter seguire l’evento in diretta, non perdendosi nemmeno un istante di azione. Ladi Newsi terrà domenica 6 novembre e sarà visibile in diretta e in chiaro su RaiSport, oltre che insu Raiplay ed Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn. Facendo riferimento agli orari italiani, invece, la gara femminile inizierà alle 14:40, mentre ...