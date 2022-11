LIVE Juventus-Inter 2-0 | Serie A calcio in DIRETTA | grande vittoria per i bianconeri e quinto posto

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.43 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buonanotte a tutti. 22.42 Brusco stop per l’che si è sciolta alle prime difficoltà: allo svantaggio la squadra di Inzaghi non ha reagito. I nerazzurri sono a -11 dal Napoli capolista. 22.40 Rabiot e Fagioli: nel segno dei centrocampisti la Juve ottiene la piùdella sua stagione e vola alin classifica. Unafondamentale anche dal punto di vista psicologico per i. FINISCE LA PARTITA! LABATTE 2-0 L’! 95? Fagioli recupera un altro pallone, ma ...