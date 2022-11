WTA Finals 2022 | Maria Sakkari e Aryna Sabalenka prime semifinaliste

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) La notte delle WTAdi Fort Worth, in Texas, sancisce anche i nomi delledue, che sono la grecae la bielorussa. Sono loro ad essersi dimostrate come le più consistenti nel loro raggruppamento: attendono la giornata odierna per scoprire l’altra metà dei penultimi atti texani. Per quanto riguarda la bielorussa, c’è il 6-3 7-5 nei confronti dell’americana Jessica Pegula. Break immediato in apertura di match per, che controlla la situazione, sale anche sul 5-2 vincendo un altro game in risposta, ma ha qualche problema a chiudere: perde la battuta dopo quattro set point, ma alla quinta chance, nel non gioco, ce la fa. Più incerto il secondo parziale, caratterizzato da due scambi di break ...