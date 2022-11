Pronta maxi rottamazione delle cartelle esattoriali Addio a quelle fino a 1 000 euro | sconto per le altre

Affaritaliani.it

... oltre a numerose persone assiepate davanti alle transenne e ai due- schermi posizionati per ... Èanche una bozza sul riordino dei ministeri, alcuni dei quali, come è noto, cambieranno nome.La catena ha comunque difeso la propria posizione, annunciando di esserea fare ricorso per contestare lamulta inflitta in queste ore dall'AGCM e ritenendo il provvedimento " del tutto ... Pronta maxi rottamazione delle cartelle esattoriali: ecco come Un'aula da 600 metri quadrati con 400 posti a sedere, 120 postazioni con microfono, un maxischermo e diverse tv per una visione completa e uniforme: è la nuova aula bunker del tribunale di Santa Maria ...L’Isola Azzurra e la Perla della Costiera Amalfitana cercano figure professionali attingendo dagli Elenchi di Idonei messi a disposizione da Asmel ...