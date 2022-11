Netflix annuncia il piano “Base con pubblicità” | ecco la data di lancio e che cosa cambia per gli abbonati

(Di sabato 5 novembre 2022) Una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie ogni ora e un prezzo competitivo di 5,49 euro al mese: sono queste le principali novità di “con”, il nuovo abbonamento diin arrivo in Italia alle ore 17 del prossimo 3 novembre. Già da qualche mese la compagnia di streaming video avevato l’intenzione di introdurre una formula conCORRE AI RIPARI – Una mossa praticamente obbligata viste le recenti perdite in termini di iscritti. Nel primo trimestre del 2022 erano stati 200mila gliche si erano dileguati, e tra aprile e giugno si era arrivati alla preoccupante cifra di un milione di defezioni. Il titolo in Borsa era precipitato vertiginosamente: insomma, bisognava correre ai ripari senza perdere altro ...

