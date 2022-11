Letta contestato al corteo per la pace di Roma | «Fascista … guerrafondaio…» Cori e selfie per Conte – I video

Leggi su open.online

(Di sabato 5 novembre 2022) Non sono mancate lestazioni contro il segretario del Pd Enricodurante la manifestazione per laorganizzata ada Retee Disarmo. Aalcuni partecipanti alhanno urlato: «filoamericano del ca***», come riporta Fanpage. Il clima si sarebbe rapidamente surriscaldato, al punto che il segretario dem avrebbe evitato di continuare a sfilare con il resto delper raggiungere il palco. A differenza del presidente del M5s Giuseppe, sceso in piazza per ribadire la sua contrarietà all’invio di nuove armi all’Ucraina,insiste sulla linea finora tenuta dal suo partito: «Lavuol dire difendere l’Ucraina. Sulle armi noi ...