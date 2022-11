HIGHLIGHTS | Maldini illude lo Spezia | vola il Milan | gol e rosso per Giroud

Il video dei gol e deglidi Milan - Spezia, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A ... pareggio che poi arriva grazie ad un tiro a giro splendido di. Il ...Il tabellino di Bayern Monaco - Inter 2 - 0 () Gol: 32' Pavard, 72' Choupo - Moting ...la sua quinta 'Coppa dalle grandi orecchie' In quella squadra gioca anche Paolocome ...Successo di misura del Milan di Stefano Pioli, che stende lo Spezia targato mister Gotti a San Siro: rete decisiva ed espulsione per Giroud Parecchia sofferenza, sicuramente più di quanto si era ...Milan-Spezia: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ...