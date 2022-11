Empoli | tegola per Zanetti | un attaccante costretto al cambio

TUTTO mercato WEB

Unaa incrinare la costruzione, un progetto che rischia di trovare il suo primo vero intoppo. ...difficile che il giocatore possa essere a disposizione per la gara di martedì contro l', più ...Kvicha Kvaratskhelia non giocherà contro l'Atalanta, match in programma domani alle 18. Laè giunta al Napoli nella giornata di oggi, nell'allenamento a cui Kvaratskhelia non ha ...-... Tegola Empoli: si fa male destro, infortunio al polpaccio. Cambio obbligato per Zanetti dopo 6' Infortunio Destro - Brutte notizie per Paolo Zanetti: Mattia Destro al 5 minuto di gioco si è fermato per un problema fisico.Dopo pochi minuti dall'inizio della sfida tra Empoli e Sassuolo, infortunio muscolare per Mattia Destro: tutti i dettagli.