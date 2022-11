Andrea Dianetti emoziona e commuove tutti | meritatissima vittoria a Tale e quale show 2022

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 5 novembre 2022) In questa edizione di, non ci sononti particolarmente brillanti, come è successo nelle altre annate. Ma ci sono dei concorrenti che si mettono in gioco, come ad esempioche nella vita a differenza di altri, non fa il cantante e sta dimostrando, nel programma di Rai 1, di essere sempre molto bravo. Educato, garbato, mai fuori le righe, è certamente uno dei protagonisti di questa edizione, anche se un po’ sottovalutato dalla giuria che però finalmente, nella puntata del 4 novembre, si è accorta della bravura dell’ex attore di Amici.infatti ieri sera ha regalato una bellissima interpretazione di Ovunque sarai, il brano che Irama ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo. E con la sua esibizione ha convinto davvero ...