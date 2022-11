Sgominata la banda degli alberghi di lusso | come agivano gli stranieri

Rubati anche furgoni ed escavatori per mettere a segno i ...Due rapine e due tentate rapine. Sono gli assalti a portavalori contestati al gruppo criminale sgominato nell' operazione della polizia a Cerignola, in provincia di Foggia. Si tratta di una rapina ...Cinque stranieri sono stati accusati di furto aggravato: secondo gli investigatori, avrebbero preso di mira gli alberghi più lussuosi di Firenze, ripulendo le camere dei turisti durante la loro assenz ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...