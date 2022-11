Globalist.it

Il giudizio sul governo Meloni Ha detto ancora Liliana: 'Il mio buon senso di vecchia nonna mi spinge ad aspettare prima di giudicare e non avere pregiudizi, che sarebbero lì proprio attaccati ...... interverranno le poetesse Anna, Giulia Martini, Beatrice Zerbini e il poeta Francesco ... introdurranno un convegno di approfondimento per una riletturae ragionata del capolavoro ... Segre critica con il governo Meloni: “Sui no-vax sarei stata molto più severa” La senatrice a Vita Liliana Segre ha parlato a Napoli del governo Meloni e ha criticato la scelta di reintegrare i no-vax in anticipo ...Tutto pronto a piazza Plebiscito per la marcia per la pace che si terrà domani 28 ottobre a Napoli. In costruzione oggi il palco che si prepara ad accogliere le ...