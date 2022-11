Schiaffo di Gualtieri | firma la direttiva per regalare residenza e allacci pubblici agli abusivi

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Con l’ultimache il sindacohato dal Campidoglio arriva l’ultimoai romani. L’ultimo stigma di quella che è una politica capitolina che agisce in spregio di chi vive all’interno dei confini della legalità, in attesa di risposte e di graduatorie che non arrivano mai a compimento. Cittadini superati a sinistra in nome di criteri meritocratici arbitrari e discriminanti. Come spiegare, altrimenti, l’ultima mossa del primo cittadino che hato lamirata a premiare occupantida lui ritenuti “meritevoli di tutela”. Un provvedimento che autorizza la “deroga” all’articolo 5 del decreto “Lupi”: la norma che prevede il divieto die diamento ai...