Riceve un bonifico da 860mila euro per errore | le spese folli del rapper 24enne finito nei guai

... invece che al conto della Commonwealth Bank a cui doveva fare il. Quando ha scoperto l'errore la coppia ha iniziato un'azione legale per recuperare i fondi, che nel frattempo il rapper ...Leggi Anche Kanye West cacciato di nuovo da Twitter dopo post antisemiti Abdel Ghadia si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione. In attesa del processo e della probabile condanna, al ... Il rapper australiano Slimmy riceve per sbaglio un bonifico da 860mila euro e spende tutti i soldi: andrà a processo Quella mattina Abdel Ghadia, rapper australiano di 24 anni, si sarà sentito baciato dalla fortuna. Sul suo conto ha trovato un bonifico immesso di 750mila sterline, poco più di ...Il rapper australiano Slimmy, all'anagrafe Abdel Ghadia andrà a processo per essersi appropriato indebitamente di 860mila euro versati per sbaglio nel suo conto corrente da una coppia. Il 24enne, seco ...