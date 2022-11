Pensioni e Reddito di Cittadinanza | trattative governo-sindacati Cosa può accadere

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dal taglio del cuneo fiscale contributivo alle nuove regole sulle, dal rafforzamento dei premi di produttività alle modifiche aldi, dalla sicurezza sul lavoro a un’attenuazione dei vincoli previsti dal Decreto Trasparenza. Sono i temi sul tavolo del primo faccia a faccia trae parti sociali –e rappresentanti delle aziende – che si terrà nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, nella sede romana del ministero del Lavoro. Il tavolo sarà presieduto dalla neo ministra Marina Calderone. Sullo sfondo la legge di Bilancio 2023 ma soprattutto nell’immediato l’aggiornamento del quadro programmatico della Nadef che uscirà dal Consiglio dei Ministri in programma a Palazzo Chigi subito dopo la riunione con le parti sociali. Obiettivi L’obiettivo della ministra ...

Il Sole 24 ORE

Altra patata bollente nelle mani di Meloni è quella dell' inflazione , con gli elettori del centrodestra che adesso si aspettano risposte anche in materia di tasse ,di ... Dalle pensioni al reddito di cittadinanza: tutti i dossier Calderone-parti sociali Cassa forense riforma il sistema e passa al contributivo a partire dal 2024. Niente contributi minimi per 4 anni .Si attende l'ok dei ministeri vigilanti ...In agenda va segnata la data del 30 novembre 2022 che corrisponde al pagamento del secondo acconto relativo alle imposte sui redditi che riguarda le Partite IVA, i lavoratori dipendenti e i pensionati ...