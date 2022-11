Noto volto tv ed ex senatore in terapia intensiva per un broncospasmo | Dodici giorni in rianimazione

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il giornalista euscente, dopoin, ha rischiato di morire a causa di unche gli aveva bloccato la respirazione. Come sta ora? Da più di una settimana Sandro Ruotolo non pubblicava nulla sui social e il suo silenzio sembrava piuttosto strano. Il giornalista, infatti, ha sempre usato Facebook non L'articolotv ed exinper uninNewNotizie.it.