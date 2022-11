Letta riunisce i vertici Pd del Lazio | nessun ultimatum al M5s ma bisogna fare in fretta

Roma, 4 nov. " Una riunione utile per un promuovere un "focus sulle regionali" quella che, si apprende da fonti del Nazareno, Enricoha convocato alla sede dem e a cui hanno preso parte il responsabile Enti locali Francesco Boccia, il segretario Pd del Lazio Bruno Astore, il governatore del Lazio e deputato Nicola Zingaretti. ...Per questo, i vertici regionali della regione Lazio si sono incontrati quest'oggi con Enricoal Nazareno. Tra i presenti, il responsabile Enti locali Francesco Boccia, il segretario Pd del ...(Adnkronos) - Una riunione utile per promuovere un "focus sulle regionali" quella che, si apprende da fonti del Nazareno, Enrico Letta ha convocato alla sede dem e a cui hanno preso parte il ...Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Una riunione utile per un promuovere un "focus sulle regionali" quella che, si apprende da fonti del Nazareno, Enrico Letta ha convocato alla sede dem e a cui hanno preso ...