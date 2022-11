La scelta di Maria | tutto quello che c’è da sapere sul film di Rai 3

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ladi: trama, cast, trailer e streaming delsu Rai 3 Questa sera, venerdì 4 novembre 2022, alle ore 21.25 su Rai 3 va in onda ilLadi, pellicola del 2021 diretta da Francesco Miccichè, e dedicata alla figura diBergamas, la donna italiana che fuin rappresentanza di tutte le madri che avevano perso un figlio durante la prima guerra mondiale, e che decise chi, tra undici caduti, ne sarebbe divenuto il simbolo. Trama Roma, 4 novembre del 1921: dopo un lungo viaggio in treno, diventato l’abbraccio dell’intero Paese, i resti di un ignoto soldato caduto nella Grande Guerra, vengono sepolti al Vittoriano a Roma, durante una cerimonia pubblica. A scegliere la salma tra le undici che rappresentano i caduti sui ...

