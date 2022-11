La curiosità per la nuova vita di Irene Pivetti al servizio dei più fragili

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 4 novembre 2022) Trovare la forza di cambiaredopo un momento difficile non è mai semplice e richiede tanto coraggio, ma a volte è proprio in questi casi che si può trovare una forza che non si pensava nemmeno di avere. È quello che è successo a, che si è ritrovata ad avere problemi con la giustizia in seguito a un’inchiesta sulle mascherine importate dalla Cina e per cui è ancora in corso un processo per evasione fiscale e riciclaggio. La Guardia di Finanza ha poi provveduto a sequestrarle 4 milioni di euro come risarcimento per una serie di operazioni commerciali ed è anche in seguito ai problemi economici che ne sono conseguiti che ora ha iniziato a occuparsi di altro. L’ex Presidente della Camera, infatti, da metà 2021si occupa delpasti del ristorante Smack del Centro Sociale di via Tazzoli, cuore del ...