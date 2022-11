Guerra Russia-Ucraina | Putin | “Evacuare i civili da Kherson” G7 | “Estendere accordo sul grano” Xi al Cremlino | “No all’uso o alla minaccia di armi nucleari” Kirill | “Mosca aggredita”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il Papa: «Negoziati seri per la pace». Scholz a Xi Jinping: «La Cina utilizzi la sua influenza sulla». La Gran Bretagna vieta trasporto petrolio russo sopra price cap fissato da G7 e Australia. L’Aiea non ha trovato prove della cosiddetta «bomba sporca». Esplosioni a Mykolaiv

Infatti in caso diTra Corea del Nord e Corea del Sud, Washington si troverebbe costretta a ...Il che potrebbe ribaltare gli equilibi politici ma soprattutto economici in favore di Cina e... sostenere che le armi nucleari non dovrebbero essere utilizzate e che lanucleare non ...invio di armi 'Ho detto al presidente Xi che è importante che la Cina usi la sua influenza sulla', ...