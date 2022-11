DAZN cambia radicalmente le regole di disdetta per gli abbonati | i dettagli

(Di venerdì 4 novembre 2022) Grandi novità in casa. Il servizio che mette a disposizione la gran parte degli eventi sportivi più importanti hato leper il recesso dall’abbonamento. A partire dal 1 Novembre 2022 per disdire il proprio abbonamento sarà necessario un preavviso di 30 giorni. Che cosa accadrà dunque? Quando si attiverà la procedura per la cessazione del serviziopartirà da quel giorno un periodo di 30 giorni, dopo il quale effettivamente l’abbonamento verrà disdetto. Ad esempio: se si avvia la procedura diil 15 novembre, continuerà l’accesso aper 30 giorni, ovvero fino al 14 dicembre. Solo dopo tale data l’abbonamento terminerà e non si potrà più guardare. Per verificare quale sia la data finale dell’abbonamento basterà leggerla in “Il mio ...

Sportitalia.it

