Davide Van De Sfroos e il Maader de Autünn Tour | «Il palco | un non luogo da cui parte tutto»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dopo una prima fase teatrale e ilestivo,Van Desi prepara a tornare nei teatri con ilde. E stavolta i brani diFolk indossano una nuova veste. Il cantautore presenterà infatti una nuova scaletta dove, oltre ai successi della sua carriera e ad alcuni brani del nuovo album, si aggiungono canzoni che mancavano da parecchio tempo nel suo repertorio live. «In questo periodo inaspettato e felice, che si divide in tre fasi, abbiamo avuto la possibilità di fare ilteatrale di presentazione vera e proprio diFolk. – ci dice Van De– In estate volevamo fare qualcosa di molto energico, riprendendo anche i soliti brani che han sempre fatto saltare e ballare più ...

Davide Van De Sfroos si prepara al tour teatrale e per noi è l'occasione per chiacchierare di live e delle molteplici vite di un album.