D’Amico | “Spalletti sa che non si deve mollare Se sei affamato alla fine arrivi in cima' '

(Di venerdì 4 novembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea, operatore di mercato. Queste le sue parole: “Il Napoli ha fatto un mercato ottimo sopperendo a quelle che sembravano delle mancanze di struttura. Dei giocatori sembravano insostituibili, ma nel calcio quello che conta è la progettualità. -afferma- Sono arrivati dei giocatori bravi e forti con un grande allenatore. Con lo Scudetto perso l’anno scorso dal Napoli sembrava che l’occasione di vincere il campionato non si potesse ripresentare più, ma quest’anno sta facendo bene nuovamente. Okoli? È molto bravo sia come profilo atletico che sportivo, sia come ragazzo. È una delle promesse del nostro calcio se così si può dire. Il nostro campionato è per allenatori che giocano con calciatori internazionali. -prosegue-Quando ...