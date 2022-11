Atalanta-Napoli domani in tv | canale | orario e streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) Alle 18:00 di sabato 5 novembre il primo big match della tredicesima giornata di campionato entrerà nel vivo:contro, seconda contro prima, in un affare d’alta classifica. Gasperini al Gewiss Stadium proverà ad intaccare l’imbattibilità in campionato di Spalletti, dopo la sconfitta indolore di Anfield contro il Liverpool.(46) e(84) sono due delle quattro squadre che sono rimaste sotto nel punteggio per meno minuti nel corso di questaA. Chi perderà punti? Potrete scoprirlo su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le pagelle del match. SportFace.