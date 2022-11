AMD | ecco le prime GPU RDNA 3 La RX 7900 XTX è potentissima e ha un prezzo molto interessante

... per un display grande (in termini di prestazioni) ci vuole un PC grande (parafrasando una vecchia pubblicità):allora l'ipotesi di un connubio perfetto con una configurazione CPURyzen 7000 ...In aggiunta,ha annunciato la tecnologia HYPER - RX che arriverà a corredo con i driver Adrenalin nel 2023, la quale dovrebbe permettere ottimizzazioni con un clic e miglioramenti sostanziali ...E per cercare di venire incontro alle esigenze sia delle aziende sia dei candidati disponibili sul mercato, l’Agenzia per il lavoro Adecco Group ha stretto un accordo di collaborazione con ...Seduta tutta in rosso oggi per la Borsa svizzera - come altrove - dopo le indicazioni della Fed di ieri sera: l'indice principale SMI ha perso lo 0,89% a 10'710.59 punti, quello allargato lo 0,95% a 1 ...