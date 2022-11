Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Gli eventi datati 4E’ nato di sabato, il giorno antecedente una sfida tra Real Madrid e Valencia. E proprio contro i ‘Blanquinegres’ indossò per la prima volta la camiseta blanca in un match della Liga, il 9 settembre 2000: esattamente un lustro dopo il suo debutto nel campionato spagnolo. Compie mezzo secolo Luis Figo, che ventidue anni fa passava dal Barcellona alla ‘Merengues’ per 140 miliardi. Un trasferimento che inasprì ulteriormente la rivalità tra i due club e indicato a Valdebebas come l’inizio dell’epopea ‘galactica’. Ha conquistato sette titoli in blaugrana (senza dimenticare quelli in Portogallo) e altrettanti con il Real, anche se con i Blancos è riuscito a sollevare la Champions e l’Intercontinentale. Nel 2005 si trasferì all’Inter aveva dato il meglio di sé, ma anche in nerazzurro vinse. Pallone d’oro nel 2000 e Fifa World Player l’anno ...