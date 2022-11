Striscia | Tapiro a Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini proprietari della casa ' occupata' da Ambra Angiolini

(Di giovedì 3 novembre 2022) Mentreè impegnata dietro il bancone di X Factor 2022 per il secondo live, su canale 5 Valerio Staffelli consegna ild'oro ae all'ex calciatore. ...

Super ospite Morgan Attapirati Questa sera ala notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna ild'oro a Silvia Slitti e all'ex calciatore Giampaolo Pazzini, molto ...Questa sera ala notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegnerà ild'oro a Silvia Slitti e all'ex calciatore Giampaolo Pazzini , molto attapirati perché Ambra Angiolini non libera la ...Stasera, giovedì 3 novembre 2022, Striscia la Notizia manderà in onda il servizio di Valerio Staffelli, che consegna il Tapiro d’oro a Silvia Slitti e all’ex calciatore Giampaolo Pazzini. La coppia ...Questa sera 3 novembre 2022 a Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Silvia Slitti e all’ex calciatore Giampaolo Pazzini, molto attapirati perché Ambra Angiolini non ...