Simeone | “Atalanta? Contano solo i tre punti Sull’Argentina e su papà Diego vi svelo…

(Di giovedì 3 novembre 2022) Giovanniè già concentrato per il match contro l’ed infatti dice chei tre: racconta poi aneddotie sulGiovanniè il grande protagonista del salotto consueto di Radio Goal trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Calcio Napoli. Nella prima parte dell’intervista, il Cholito rivela che il Napoli è sempre stato il suo sogno sin da bambino. Nella seconda parte, invece, si sofferma su vari argomenti come il prossimo match con l’, la Nazionale Argentina ed il rapporto con il. Su Mario Rui: “Lui riesce a stoppare bene il pallone, poi è bravo a guardare il movimento dell’attaccante ...

Il calciatore del Napoli Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. 'Champions Per me è ...- Napoli per me è molto importante. Credo che si faccia ...Lungo e significativo l'intervento di Giovanniin diretta a Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. L'attaccante argentino ... Sull'impiego part time: Sabato c'è- ...Simeone è già concentrato per il match contro l'Atalanta e dice che contano solo i tre punti: aneddoti sull'Argentina e sul papà Diego.Giovanni Simeone, attaccante argentino ha parlato del Napoli, esternando la propria gioia nel vestire la maglia azzurra ...