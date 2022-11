Recensione OlliOlli World | Finding the Flowzone DLC | alla scoperta di Radlandis!

(Di giovedì 3 novembre 2022) Scopriamo insieme, in questadedicata, i punti salienti del DLC dithe, sarai così figo da riuscire a raggiungere Raglandis? I ragazzi inglesi dello studio Roll7 tornano a far parlare di loro con l’ultima espansione per il loro gioco di punta(qui trovate la nostradel gioco base!). Dopo averci fatto incontrare alieni e scorrazzare su assurde piste volanti con l’aiuto di raggi traenti è arrivato il momento di unircispedizione a bordo della nave volante dei tre avventurieri Radmosferici Squid, Litch e il Professor Planks, per impedire che la Rana Affarista B.B. Hopper riesca a portare il capitalismo nella città sperduta nel cielo Radlandis. Un incipit molto ...

Ampliare RadlandiaWorld ( Voto: 9.0 -) è un videogioco incredibilmente curato, originale e divertente, ma allo stesso tempo è stata una grande scommessa per Roll7, che arrivava ...... che tra il franchise die quello di Not a Hero si sono ritagliati uno spazio interessante ... Rollerdrome- Versione Testata: PC Un gameplay magnifico Stile grafico retrò ben ...Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, i punti salienti del DLC di OlliOlli World: Finding the Flowzone, una nuova avventura!Private Division e Roll7 hanno annunciato che OlliOlli World: Finding the Flowzone è disponibile con un trailer di lancio.