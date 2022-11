MOVIOLA – Feyenoord-Lazio | gol Gimenez Patatrac Patric-Provedel | 1-0 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilè in vantaggio. Nel match contro la, valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2022/2023, i padroni di casa trovano la rete dell’1-0 su un vero e proprio errore difensivo e di comunicazione tracon il portiere che prende la palla ma viene a contatto con il proprio compagno di squadra, perde la sfera ea porta sguarnita fa 1-0. I biancocelesti protestano per un eventuale fallo, ma il Var conferma che è tutto buono. Ecco ildel gol. SportFace.