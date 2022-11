Moutet | dall’espulsione agli ottavi a Bercy | battuto Norrie dopo le tre di notte

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un giornola sua espulsione dalla FTT (Federazione Francese del Tennis) per i reiterati comportamenti scorretti in campo, Corentinconquista glidi finale del Masters 1000 di Parigi-2022 (cemento indoor). Lo fa addirittura alle tre dipassate, battendo il britannico Cameronper 6-3 5-7 7-6(3)due ore e cinquantadue minuti di gioco. Adesso si giocherà un posto ai quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas. Delineato, dunque, il quadro del quarto turno nella capitale francese. Il qualificato transalpino,aver perso in volata il secondo set, è bravo a scappare sul 3-1 nel parziale decisivo. TABELLONE Qui si fa riacciuffare sul 3-3 subendo le traiettorie arcuate del suo avversario. Nel decimo game è ...