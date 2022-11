(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – L’Associazionee Assonauticaancora insieme per un’altra sfida: farre la storica garaa 33. Lasi realizza per lavolta nel 1990. “Laè una storia nella storia della, un brand che richiama immediatamente l’eccellenza d’Italia”, a dirlo è GiovMalagò Presidente del Coni. Fabrizio Giugiaro l’ha definita “un evento unico che da sempre fa tendenza. Un marchio storico che attira competizione e creatività, per questo ho voluto cimentarmi per lavolta ...

Yahoo Finanza

La più famosa gara did'altura del Mediterraneocon una formula rinnovata e l'apertura ai natanti a partire dai 7 metri con una doppia motorizzazione ed una velocità minima di ...VIDEO OLBIA.la Formula 1 diin Sardegna . Dopo 18 anni, l'Isola è pronta a ospitare l'evento internazionale, l'undicesimo in terra sarda. Quindici i piloti in gara che si sfideranno nello ... Motonautica, ritorna la Venezia-Montecarlo a 33 anni dalla sua prima edizione L’Associazione Motonautica e Assonautica Venezia ancora insieme per un’altra sfida: far ritornare la storica gara motonautica Venezia Montecarlo a 33 dalla prima edizione. La Venezia Montecarlo si rea ...L'Associazione Motonautica e Assonautica Venezia ancora insieme per un'altra sfida: far ritornare la storica gara motonautica Venezia Montecarlo a 33 ...