Migliorare il lavoro in team attraverso la mindfulness

(Di giovedì 3 novembre 2022) I due anni di Covid e l’uso prolungato dello smart working, stanno lasciando all’interno delle aziende delle conseguenze importanti, tra cui la forte diminuzione del senso di appartenenza aziendale e la difficoltà nel lavorare in. Lapuò aiutare aquesti aspetti: scopriamolo in questo podcast. Rajan Gualtieri, imprenditore e coach, ci introduce al mondo dellaapplicata alla sfera lavorativa con questa nuova serie di podcast in esclusiva su QuiFinanza Lifestyle: “Meditazione antistress, l’io professionale“.

