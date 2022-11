Loredana Lecciso si rivolge agli avvocati | pronto l’affondo alla Power | “le chiederò i danni”

Che Romina Power enon fossero esattamente migliori amiche lo sapevamo già, ma ultimamente la situazione pare essere peggiorata. Un mese fa la compagna di Albano Carrisi è stata ospite a Domenica In e ...Qualche settimana faè stata ospite da Mara Venier a Domenica In. Ed in questa occasione la donna ha saputo direttamente dalla conduttrice di essere stata diffidata dall' ex moglie di Al Bano , che ha ...Non c'è davvero pace per Al Bano con le intenzioni di Loredana Lecciso dopo la diffida di Romina Power Davvero Loredana Lecciso vuole chiedere i danni a Romina Power Se è così non c’è e non ci sarà m ...Loredana Lecciso e Romina Power ai ferri corti: la compagna di Al Bano vuole chiedere i danni per la diffida inviata a Domenica In. La reazione di lui.