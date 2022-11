Londra | ambasciatore russo | “Presto forniremo le prove della responsabilità inglese nell’attacco alla nostra flotta”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Kelin ha poi sottolineato che Mosca non intende usare armi nucleari nel conflitto, nemmeno di tipo tattico. "La guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai essere combattuta", ha detto L'articolo proviene da Firenze Post.

Intanto il Cremlino convoca l'britannico accusandoper l'attacco a Sebastopoli e il sabotaggio al gasdotto Nord Stream. Per Mosca, Kiev sta preparando una 'bomba sporca' non ...1' DI LETTURA MOSCA - Il ministero della Difesa russo conferma che Mosca 'riprenderà la partecipazione all'accordo sul grano'. Intanto il Cremlino convoca l'britannico accusandoper l'attacco a Sebastopoli e il sabotaggio al gasdotto Nord Stream. Gli Usa sono 'sempre più preoccupati' dal possibile uso di armi nucleari da parte della ...Ramallah, 3 nov (Prensa Latina) L'ambasciatore palestinese nel Regno Unito, Husam Zomlot, ha celebrato oggi la decisione del governo britannico di mantenere la propria ambasciata in Israele nella citt ...L'ambasciatore russo ribadisce anche le accuse di un coinvolgimento dei britannici nel sabotaggio di Nord Stream, ma parla di una disponibilità di Putin a negoziare la fine della guerra in Ucraina ...