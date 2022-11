Lombardia | è già campagna elettorale | Fontana | «Sono candidato» Renzi | «Moratti? Se fossi nel Pd la chiamerei subito»

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il presidente della Regione, Attilio, si ricandida alle Regionali del 2023. Lo ha annunciato a margine di un evento al Belvedere di Palazzo. «Mi sembra che i singoli rappresentanti del centrodestra mi abbiano ripetutamente confermato e a questo punto credo non ci sia neanche bisogno di una formalizzazione», ha dichiarato. E ha aggiunto: «È già in re ipsa la cosa perché loro lo hanno sempre detto». A livello politico, lahadegli stravolgimenti. Ieri, 2 novembre, Letiziasi è dimessa dalle deleghe di vicepresidente e assessora al Welfare. Poche ore dopo,ha annunciato che la delega è passata a Guido Bertolaso. Una decisione, quella di, che «ha portato maggiore chiarezza in vista delle ...