Gf Vip 7 | scatta il bacio tra Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro durante un gioco e la Vippona viene assalita dalle paure

Leggi su isaechia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ieri, nella Casa del Gf Vip 7 i Vipponi hanno giocato ad ‘obbligo e verità’ eDalsi sono scambiati una stampo e comunque per assolvere alla penitenza deli due gieffini non si sono fatti pregare. La modella successivamente ha parlato di alcuni dubbi con Patrizia Rossetti. I pensieri disono rivolti al fidanzato che ha fuori dal reality show. Nel daytime, andato in onda questo pomeriggio, è stato mostrato unaappassionato tra i i due ragazzi in confessionale. I telespettatori sono rimasti abbastanza sorpresi da questa effusione trae sui social hanno espresso la loro opinione. In molti sostengono l’ipotetica coppia e però le citriche non ...