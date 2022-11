Commercialista ucciso in un bar | condannato a 18 anni il barista

È stato condannato a 18 anni di carcere , con rito abbreviato, Vincenzo Di Benedetto, accusato dell'omicidio di Costantino Bianchi, ilnel marzo di un anno fa in un bar nel quartiere Centocelle . Per il gestore del bar di via delle Ninfee la procura di Roma aveva chiesto una condanna a 14 anni. La vittima era ...... con rito abbreviato, Vincenzo Di Benedetto, accusato dell'omicidio di Costantino Bianchi, ilnel marzo di un anno fa in un bar nel quartiere Centocelle. Per il gestore del bar ...Il 26enne Vincenzo Di Benedetto massacrò a colpi di mattarello e bottigliate Costantino Bianchi dopo una lite per una questione economica. Il tribunale di Roma lo ha condannato a 18 anni di carcere ...È stato condannato a 18 anni di carcere, con rito abbreviato, Vincenzo Di Benedetto, accusato dell'omicidio di Costantino Bianchi, il commercialista ucciso nel marzo di un anno fa in ...