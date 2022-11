Cervicale | tutti i consigli dell' osteopata per lenire il dolore

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) L'Michele Pino ci spiega come praticare una tecnica di automassaggio per il tratto, molto utili per chi soffre frequentemente di tensioni tra collo e spalle ma anche per chi soffre di cefalee. Gli esercizi si possono fare da seduti ma con la schiena sostenuta, non appoggiati allo schienale. Laè un disturbo molto frequente, i cui sintomi principali sonoe rigidità nei movimenti e che si acutizza durante il periodo invernale a causae basse temperature ee malattie di stagione.