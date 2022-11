Caramelle alla menta | corto e concerto dei Sycamore Age a teatro - Cosa Fare - lanazione it

LA NAZIONE

Domani al Pietro Aretino una serata tra musica e cultura che coinvolge i detenuti, per la rassegna ......a forma di cuore lungo 728 chilometri e percorso evitando autostrade "per stare in mezzogente ... al secolo Marzia Faggio, pronta a sfidare freddo e scomodità per dispensaree sorrisi : "... Caramelle alla menta: corto e concerto dei Sycamore Age a teatro MONTEMARCIANO - Ladri senza cuore: rubato un cestino di caramelle ad una bambina di 5 anni al parco della Castagnola, mentre è stata ritrovata una bicicletta, che era stata sottratta ...Dolcetto o scherzetto È lo scherzoso “ricatto” con cui bambini e ragazzi il 31 Ottobre, nella ricorrenza di Halloween girano di negozio in negozio alla ricerca di caramelle e dolciumi recitando la fo ...