Benitez rivela | “Dopo Liverpool-Napoli ho fatto i complimenti a Spalletti e ho salutato due vecchi amici”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Martedì sera ad Anfield Road ilha affrontato ilnell’ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Partita che ha sancito la prima sconfitta stagionale del, ma la squadra di Lucianoha espresso il solito ottimo gioco non lasciandosi intimorire e riuscendo a mostrare le sue idee anche in uno stadio come Anfield e contro un avversario come ilhavisita alla partita Spettatore particolare di questa sfida è stato senza dubbio l’ex allenatore di entrambe le squadre: lo spagnolo Rafa. A tal proposito l’ex tecnico azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il proprio sito ufficiale. Di seguito quanto ...

Spazio Napoli

In tempi non sospetti, prima dell'andata del Napoli col Liverpool in Champions, aveva detto Rafaparla al Corriere dello sport del Napoli, club che gli è rimasto nel cuore, e diceLolei: 49. Pimenta racconta al quotidiano inglese come è passata dall'essere docente di giurisprudenza a San Paolo, lavorare per il governo brasiliano sulla legislazione antitrust e studiare ... Benitez rivela: “Dopo Liverpool-Napoli ho fatto i complimenti a Spalletti e ho salutato due vecchi a ... L'erede di Mino Raiola, l'agente Rafaela Pimenta, ha rivelato importanti dettagli accaduti dopo la morte del famoso procuratore sportivo ...