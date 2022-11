Baerbock | G7 non permettera' alla Russia di affamare gli ucraini

Agenzia ANSA

Il G7 non permettera' alla Russia di "affamare" gli ucraini quest'inverno. Lo ha detto la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock nel suo intervento di apertura della riunione di Munster. 3 novembre.