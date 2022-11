Accordo sul grano | la Russia non ha ancora deciso se estenderlo | Lavrov | “Il nostro export?”

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Dobbiamodiscutere ufficialmente della proroga, il termine non èscaduto, funziona. Entro il 19, prima di prendere una decisione sulla prosecuzione, ovviamente sarà necessario valutare l’efficacia dell’“. Così il portavoce del Cremlino, Peskov, commentando l’eventuale’ rinnovo dell’relativo all’esportazione di, come noto, stipulato ad Instanbul lo scorso 22.sul, la‘reticente’ sull’estensione: non ne è stata rispettata una parte Dunque, riguardo alla proroga, Peskov ha tenuto a rimarcare che, prima di ragionare sulla sua estensione, una volta scaduto l’andrà attentamente valutat., A monte delle reticenze avanzate da Mosca, il fatto che a suo ...

... ma non tutti sono d'con lui. Le tensioni sfociano in uno scontro terribile. Intanto ad ... Propriocampo, Yemos vede apparire la Lupa e decide di seguirne il consiglio. Questa scelta ......ora che è stato raggiunto unpolitico per concludere il lavoro entro il 2024. Lo fa sapere un portavoce della Commissione Ue. Per quanto riguarda invece il meccanismo di solidarietà...E oggi a fare il punto della situazione ci hanno pensato Fiom Cgil e Fim Cisl, che alla Regione chiedono di aggiornare il tavolo sul settore ... di priorità di richiamo e stabilizzazione per accordo ...10. «Il piano Putin-Trump per l’invasione dell’Ucraina» (Irene Soave) Un «accordo», o almeno un intreccio di interessi d’affari tra Donald Trump e Vladimir Putin: sul piatto, da un lato, il ...