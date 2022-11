“Troppo poco disabile per saltare la fila” | l’influencer con la protesi contro Gardaland

Leggi su tpi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nina Rima,con la: “Discriminata” Nina Rima, influencer e modella di 22 anni alla quale è stata amputata una gamba in seguito ad un incidente stradale in scooter, ha denunciato sui social di essere stata discriminata al parco divertimenti di. In un video postato sul suo profilo Instagram,ha dichiarato: “Pensavo che sarebbe stata una figata andare aperché finalmente avrei saltato le code, diritto che spetta a me come a tutte le altre persone disabili di questo mondo. Una volta arrivati all’accesso disabili mi chiedono quale fosse la mia disabilità e così mostro loro che mi manca una gamba. Loro vogliono vedere comunque il verbale dell’invalidità, cosa che comunque ci sta dato che in Italia, così ...