Tragedia sfiorata è a Roma | 19enne viene travolto da un treno della metro B | è in pericolo di vita

(Di mercoledì 2 novembre 2022)– Un dramma è quasi avvenuto questo pomeriggio, lungo la linea Bpolitana di: verso le 15 circa, unhaunno. La Sala Operativa ha immediatamente allertato due squadre dei vigili del fuoco, prontamente giusti sul posto. I pompieri sono riusciti a sollevare il mezzo, con l’intento di estrarre il ragazzo rimasto incastrato: il, incredibilmente, è stato trovato ancora vivo ma indi. Si trova all’Umberto I in codice rosso, dopo aver ricevuto le prime cure dal 118. La dinamica, tutta da chiarire, è al vaglio degli inquirenti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà ...

Il mezzo era fermo e spento al capolinea della linea 15, durante la sosta tecnica del conducente. Dopo aver divelto la segnaletica dello spartitraffico, ha invaso la carreggiata opposta, per poi ...