Tennis | la situazione aggiornata di Fognini-Bolelli nella Race di doppio Serve almeno la finale a Parigi-Bercy per sperare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Fabioe Simoneavanzano agli ottavi didel Masters 1000 die restano in corsa per uno degli ultimi tre posti ancora a disposizione per le ATP Finals di Torino 2022 nel. La coppia azzurra ha sconfitto quest’oggi per 7-6 6-3 il duo composto da Santiago Gonzalez e Lukasz Kubot e al prossimo turno se la vedrà con l’olandese Matwè Middelkoop e l’indiano Rohan Bopanna. Quando manca un solo torneo al termine della regular season,occupano attualmente il decimo postoe sono quindi virtualmente i secondi degli esclusi, a 340 punti dalla zona qualificazione. Accedere all’evento riservato alle migliori 8 coppie dell’anno solare non sarà semplice a questo punto ...