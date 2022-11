Stranger Things Day 2022 | Netflix annuncia gli eventi del 6 novembre

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Come celebrare l'anniversario della scomparsa di Will Byers nel sottosopra? Ecco i consigli diper trascorrere un feliceDayto ufficialmente glidelloDay, quinta edizione dell'evento che celebra l'arrivo della popolare serie tv e che si terrà il 6, giorno in cui Will Byers viene intrappolato per la prima volta nel Sottosopra.l'arrivo diin persona e on line per permettere ai fan di commemorare adeguatamente la data. In arrivo watch parties, proiezioni cinematografiche degli episodi, merchandise, regali e molto altro. Il tutto al fine di ...